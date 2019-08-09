Google Pixel 4 отримає одну з фішок OnePlus 7 Pro

Попри те, що Google вже розповіла про зовнішній вигляд і ключові особливості смартфонів Pixel 4 і Pixel 4 XL, у мережі продовжують з'являтися нові подробиці про начинку майбутніх флагманів. Свіжий витік розкрив не тільки подробиці про основну камері апаратів, а й одну з головних особливостей.

Згідно з публікацією порталу 9to5Google, однією з найбільш оригінальних характеристик новинок стане збільшена до 90 Гц частота оновлення зображення на дисплеї.

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Діагональ екрану Pixel 4 складе 5,7 дюйма при роздільній здатності Full HD+, XL-версія отримає 6,3-дюймову матрицю з роздільною здатністю Quad HD+. Пристрої отримають по 6 ГБ оперативної пам'яті і будуть побудовані на базі флагманського процесора Snapdragon 855. Об'єм вбудованого накопичувача, в залежності від модифікації, буде дорівнювати 64 або 128 ГБ.

За даними джерела, подвійна камера обох новинок буде складатися з 12-мегапіксельного основного сенсора з PDAF-автофокусом і допоміжного на 16 Мп з телеоб'єктивом. З чуток, Google також займається розробкою додаткового аксесуара, здатного перетворити Pixel 4 на аналог дзеркального фотоапарата.

Google Pixel 4 нарешті отримає подвійну основну камеру

Смартфони отримають акумулятор місткістю 2800 мАг і 3700 мАг для базової та старшої моделей відповідно. Гаджетам приписують стереодинаміки, новітню версію Android і "прокачану" модифікацію голосового помічника з новими функціями, деякі з яких будуть ексклюзивними для лінійки Pixel 4.

Анонс Google Pixel 4 і Pixel 4 XL очікується в жовтні.

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