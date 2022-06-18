Легкий овочевий салат: цікавий рецепт від шеф-кухаря

Український популярний шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує відкрити сезон корисних страв. Він поділився небанальним рецептом простого салату, де основні інгредієнти – цукіні та редиска. Спробуйте і ви!

Цей салат підійде до страв з запеченим м'ясом та рибою, а тим паче коли ви приготуєте їх на грилі чи мангалі.

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"Чомусь ми звикли, що цукіні неодмінно треба термічно обробляти. Повірте, у сирому вигляді, наприклад, у салаті вони дають абсолютно дивовижний смак та хрумку текстуру", – прокоментував страву Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

200 г цукіні

200 г редиски

пучок кропу

20 г кедрових горіхів

сік одного лимона

2 ст. л. оливкової олії

сіль та перець на смак

Рецепт салату з цукіні та редискою:

Підготуйте овочі для салату. Візьміть 200 г редиски, помийте та поріжте кружечками. Цукіні (200 г) теж помийте та поріжте або кружечками, або слайсами за допомогою економки. Овочі викладіть в невелику миску. Пучок кропу помийте, витріть паперовим рушником, дрібно порубайте і додайте до овочів. Салат посоліть до смаку, додайте сік одного лимона та 20 г кедрових горіхів. Заправте 2 ст. л. оливкової олії. За бажанням, кількість олії зменште чи збільште. Добре перемішайте та поставте в холодильник на 20 хвилин, щоб овочі пустили сік та промаринувалися в лимонному соку.

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