Легія – Динамо: благодійний футбольний матч збиратиме кошти для України

За ініціативи "Динамо" відбудеться Match for peace StopWarInUkraine та концертні виступи українських зірок під час матчу. В Україні можна буде переглянути трансляцію.

У Варшаві на стадіоні Stadion Legii 12 квітня о 21:30 відбудеться благодійний футбольний матч "Легія" – "Динамо".

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Ініціаторами цього проєкту виступили ФК "Динамо" та медіахолдинг 1+1 media. Match for peace реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України.

Match for peace #StopWarInUkraine пройде між польською командою "Легія" та українською командою "Динамо". Вартість квитків стартує від 30 злотих (це приблизно 200 гривень).

Під час матчу також буде музичний концерт за участі таких українських зірок, як Тіна Кароль, Юлія Саніна з The Hardkiss, Катерина Павленко з Go_A та DOROFEEVA.

Трансляцію для українських глядачів проведуть 2+2, 1+1 International, Динамо Київ TV, Київстар ТБ, YouTube-канали FootballHub, "Динамо".

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