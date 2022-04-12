З'явився додаток Tribefy: він допоможе відшукати українців за кордоном

Розробники створили застосунок, за допомогою якого українці зможуть знайти за кордоном земляків, роботу чи житло.

Tribefy – це глобальна мережа для українців. Особливо для тих, хто нещодавно був вимушений залишити Україну. Ви можете знайти потрібну допомогу або ж запропонувати поміч іншим українським біженцям.

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Застосунок працює на основі місця розташування та спільних інтересів, за такою інформацією ця соцмережа для українців визначить та запропонує вам імовірних друзів.

Завантажте додаток Tribefy за ЦИМ посиланням.

"Ми створили додаток для українців, а особливо тих, хто був вимушений виїхати за кордон. Цей додаток допомагає знайти українців поруч. Можливо, хтось шукає роботу, друзів, житло – цей додаток вам дуже допоможе", – повідомляє розробник Влад Загородний.

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