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Легенди минулого століття: архівні фото найкрасивіших жінок

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Легенди минулого століття: архівні фото найкрасивіших жінок - фото 1

Мерилін Монро, Одрі Хепберн, принцеса Діана та інші – впливові та найвродливіші жінки свого часу. Дивіться, як вони виглядають на архівних фото!

Це зірки, чиї ім'я знаю у всьому світі. Вони не лише привабливі, але й талановиті.

І ще: Молоді та вродливі: архівні фото відомих зірок 90-х

Одрі Хепберн чекає на зйомки сцену для Сабріни, 1954 рік.

Образ Памели Андерсон у 1995 році на Каннському кінофестивалі.

Повідомлення Тайри Бенкс до ЗМІ "Kiss my fat ass" після того, як преса розкритикувала її тіло.

Брук Шилдс і Майкл Джексон були друзями з 1981 року, поки Майкл не помер.

Це відео з хрещення маленького принца Гаррі в 1984 році!

Актриса, математик і винахідниця спектрального стрибка частоти (технологія, що використовується для Bluetooth і WiFi), Хедді Ламмар. Вона також була першою жінкою, яка зображала жіночий оргазм на екрані, і вона також була названа найкрасивішою жінкою на світі.

Без макіяжу та усміхнена Мерилін Монро.

До теми: Сексуальні та зухвалі: архівні фото відомих моделей в юності

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