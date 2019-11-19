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Легендарну сукню принцеси Діани продадуть з аукціону

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Принцеса Діана - фото 1
Принцеса Діана / tanjand

Знамените плаття принцеси Діани, в якому вона в 1985 році танцювала на прийомі в Білому домі з американським актором Джоном Траволтою, виставлено на продаж.

Синє оксамитове вечірнє вбрання хочуть продати за 452 тисячі доларів.

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У цьому вишуканому луці принцеса Діана також з'являлася під час візиту до Австрії в 1986 році, потім через п'ять років на ночі в Королівському оперному театрі і в 1997 році позувала в ньому для портрета.

"Прославилася" ж сукня, коли кадри з танцем американського актора і британської принцеси під музику з фільму "Лихоманка суботнього вечора" облетіли весь світ. Траволта пізніше в інтерв'ю розповідав, що в той момент він відчував себе, як в казці. Відзначається, що сама принцеса Діана продала цю сукню за два місяці до своєї трагічної загибелі в 1997 році. Кошти, а саме 542 тисячі доларів, пішли для благодійних організацій Aids.

Діана і Джон Траволта - фото 369145
Діана і Джон Траволта

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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