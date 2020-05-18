На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Легендарну Lamborghini Huracan увічнили на поштовій марці
-
- 12
Зображенням Huracan EVO RWD Spyder зможуть насолодитися 20 000 філателістів нової ери.
Першу цифрову колекційну марку італійці випустили спільно з Bitstamps, і через додаток її можна буде завантажити в гаджети.
І ще: Названі найбільш ненадійні двигуни авто останніх років
Відображена на ній 610-сильна відкрита дводверка, яка розганяється до сотні за 3,5 с, дебютувала на початку травня цього року. Звичайно, для користувачів марка не являє якоїсь цінності, але для справжніх колекціонерів і любителів суперкарів ця марка стане чудовим доповненням до колекції. Тираж марки з Huracan EVO RWD Spyder обмежений 20 000 примірниками, а сама вона стане частиною тематичної колекції The Automobili Lamborghini Collection, присвяченої історії фірми з Сант-Агата-Болоньєзе і 20 легендарним суперкарам Lamborghini.
На жаль, паперових аналогів не буде, але продавати їх за реальні гроші можна. Правда, про ціни не повідомляється, але справжні колекціонери готові викласти велику суму за такий рідкісний екземпляр.
Читайте також: Власник Tesla замкнув викрадача всередині авто за допомогою смартфона
-
21:51Голлівудська актриса показала макіяж у виконанні 4-річної доньки
-
21:22Ось чому варто випивати горнятко чорного чаю щодня
-
21:0019 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Зірка серіалу Клон звела з розуму мережу природною красою
-
20:19Легендарну Lamborghini Huracan увічнили на поштовій марці
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:00ТОП-5 фільмів про вечірки: комедії про дозвілля, які варто побачити
-
19:5426-річна кохана Кріштіану Роналду показала ідеальне тіло
-
19:41Модель з Канади перетворилась у татуйовану Барбі (фото 18+)
-
19:25Рибалки виловили рибу вагою 280 кг: відео
-
19:12Тільки у Фінляндії: чоловік вирішив стригти газон після снігопаду (фото)
-
19:00Від пацанки до панянки 4 сезон 14 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:52Українська Кардашян епічно впала з крісла на фотосесії: фото 18+
-
18:44Хто з зірок найбільше матюкався у кіно: несподіваний рейтинг
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:24Це хобі робить людей щасливими під час карантину
-
18:10Від яких напоїв варто відмовитись чоловікам після 50 років
-
18:00Гороскоп на 19 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Влад Яма показав, як спалює калорії після самоізоляції
-
17:43Життя цих знаків Зодіаку кардинально зміниться до кінця весни
-
17:34Як правильно приготувати спаржу: рецепти корисних страв із фото
-
17:23Науковці пояснили, що впливає на користь бананів
-
17:07Відкриття дитсадків, проведення ЗНО і запуск транспорту: правила послаблення карантину
-
17:00День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн
-
16:52Apple відновлює роботу магазинів після карантину
-
20:00ТОП-5 фільмів про вечірки: комедії про дозвілля, які варто побачити
-
17:00День музеїв 2020: добірка всесвітньо відомих місць, які можна відвідати онлайн
-
15:00Послаблення карантину в Києві з 22 травня: що запрацює на другому етапі
-
13:05Як зробити свій аватар у Facebook: покрокова інструкція з фото
-
09:41Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 18 травня
-
07:26Погода в Україні 18 травня: точний прогноз на понеділок
- 17 травня
-
21:49У мережі з'явилася інструкція, як займатися груповим сексом у відеочаті (18+)
-
19:20Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
-
15:51Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
-
12:25Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
-
10:22Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 17 травня
- 16 травня
-
21:52Схожа на транса: Леся Нікітюк вразила світлиною після пластичних операцій
-
19:22Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
-
17:14Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
-
15:00Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС
-
13:13Як змінилася найкрасивіша голландська модель Даутцен Крус: фото 18+
-
09:44Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня
-
08:13Дієтолог назвала поширену помилку при схудненні, яку допускають майже усі
- 15 травня
-
21:54Спекотний кіноперегляд: найкращі секс-сцени з популярних фільмів
-
18:22Як метро Києва готують до відкриття: відео
-
16:39Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото
-
14:00Відео дня: як Руслана 16 років тому виграла Євробачення із Дикими танцями
-
12:375 книжок про незвичайні пригоди, сюжет яких не відпустить до останньої сторінки
-
11:15Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня