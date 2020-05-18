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Легендарну Lamborghini Huracan увічнили на поштовій марці

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Lamborghini - фото 1
Lamborghini / autoblog

Зображенням Huracan EVO RWD Spyder зможуть насолодитися 20 000 філателістів нової ери.

Першу цифрову колекційну марку італійці випустили спільно з Bitstamps, і через додаток її можна буде завантажити в гаджети.

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Відображена на ній 610-сильна відкрита дводверка, яка розганяється до сотні за 3,5 с, дебютувала на початку травня цього року. Звичайно, для користувачів марка не являє якоїсь цінності, але для справжніх колекціонерів і любителів суперкарів ця марка стане чудовим доповненням до колекції. Тираж марки з Huracan EVO RWD Spyder обмежений 20 000 примірниками, а сама вона стане частиною тематичної колекції The Automobili Lamborghini Collection, присвяченої історії фірми з Сант-Агата-Болоньєзе і 20 легендарним суперкарам Lamborghini.

На жаль, паперових аналогів не буде, але продавати їх за реальні гроші можна. Правда, про ціни не повідомляється, але справжні колекціонери готові викласти велику суму за такий рідкісний екземпляр.

Легендарну Lamborghini Huracan увічнили на поштовій марці - фото 404751

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Джерело: autoblog
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