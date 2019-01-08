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Легендарну гру від PlayStation 3 вдалося запустити на комп'ютері

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Гра Red Dead Redemption - фото 1
Гра Red Dead Redemption / gametyrant

Популярна гра Red Dead Redemption працює на комп'ютерах за допомогою емулятора RPCS3.

Емулятор ігрової приставки RPCS3 успішно розвивається і кожен місяць він здатний запускати все більше відеоігор. YouTube-канал ZEROx показав запис ігрового процесу гри Red Dead Redemption 2010 року, яка працює на комп'ютері з прийнятною швидкістю у 20-30 кадрів на секунду.

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Щоправда, для запуску гри потрібно дуже потужний комп'ютер. ZEROx використовував для емуляції ігровий комп'ютер з процесором Intel Сore i9 9900K. При цьому гра хоч запускається з відносно стабільним FPS, все одно в Red Dead Redemption на ПК спостерігаються окремі графічні артефакти і деякі помилки.

У будь-якому випадку, на цей момент емуляція Red Dead Redemption – єдиний спосіб оцінити шедевр ігрової індустрії від Rockstar Games про Дикий Захід на комп'ютері, оскільки офіційне перевидання на ПК не планується.

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Джерело: youtube
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