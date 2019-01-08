Легендарну гру від PlayStation 3 вдалося запустити на комп'ютері

Популярна гра Red Dead Redemption працює на комп'ютерах за допомогою емулятора RPCS3.

Емулятор ігрової приставки RPCS3 успішно розвивається і кожен місяць він здатний запускати все більше відеоігор. YouTube-канал ZEROx показав запис ігрового процесу гри Red Dead Redemption 2010 року, яка працює на комп'ютері з прийнятною швидкістю у 20-30 кадрів на секунду.

І ще: До 50-річчя Міхаеля Шумахера запустять мобільний додаток

Щоправда, для запуску гри потрібно дуже потужний комп'ютер. ZEROx використовував для емуляції ігровий комп'ютер з процесором Intel Сore i9 9900K. При цьому гра хоч запускається з відносно стабільним FPS, все одно в Red Dead Redemption на ПК спостерігаються окремі графічні артефакти і деякі помилки.

У будь-якому випадку, на цей момент емуляція Red Dead Redemption – єдиний спосіб оцінити шедевр ігрової індустрії від Rockstar Games про Дикий Захід на комп'ютері, оскільки офіційне перевидання на ПК не планується.

Читайте також: Названо найпопулярніші ігри та програми у світі