До 50-річчя Міхаеля Шумахера запустять мобільний додаток

Це буде віртуальний музей про кар'єру найуспішнішого пілота в історії Формули-1.

У семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера з'явиться власний офіційний додаток для операційних систем Android і iOS. Вихід програми приурочений до ювілею Шумахера, якому 3 січня 2019 року виповниться 50 років.

І ще: 4G та візит Робота Софії: техноперемоги України в 2018 році

"Віртуальний музей, в якому вшановується кар'єра найуспішнішого пілота в історії Формули-1, подорож крізь час за допомогою найсучасніших технологій", – так описується додаток, який стане доступним для скачування 3 січня 2019 року.

З'явиться додаток до 50-річчя Шкмахера

Читайте також: Названо найпопулярніші ігри та програми у світі