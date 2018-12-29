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До 50-річчя Міхаеля Шумахера запустять мобільний додаток

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Міхаель Шумахер - фото 1
Міхаель Шумахер / mnb

Це буде віртуальний музей про кар'єру найуспішнішого пілота в історії Формули-1.

У семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера з'явиться власний офіційний додаток для операційних систем Android і iOS. Вихід програми приурочений до ювілею Шумахера, якому 3 січня 2019 року виповниться 50 років.

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"Віртуальний музей, в якому вшановується кар'єра найуспішнішого пілота в історії Формули-1, подорож крізь час за допомогою найсучасніших технологій", – так описується додаток, який стане доступним для скачування 3 січня 2019 року.

З'явиться додаток до 50-річчя Шкмахера - фото 298454
З'явиться додаток до 50-річчя Шкмахера

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Джерело: mirror
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