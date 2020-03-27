Легендарний український літак Мрія поліпшили: вражаюче відео зльоту

Український літак "Мрія" (Ан-225), який розробило конструкторське бюро "Антонов", після покращення вперше виконав випробувальні польоти.

На найбільший транспортний літак у світі, який здатний взяти на борт до 250 тонн вантажу, була встановлена нова система керування силовою установкою українського виробництва. Після модернізації авіагіганта протестували під час польоту. На сторінці компанії "Антонов" в Facebook був опублікований ролик зі злетом Ан-225.

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Користувачі мережі захоплюються кадрами, а деякі випадкові свідки діляться своїми враженнями і відзначають, що змогли оцінити перший зліт і захід на посадку після модернізації навіть в Бучі під Києвом.

Авіалайнер "Мрія" є найбільшим і найпотужнішим вантажним літаком у світі. Літак створювався для перевезення корабля багаторазового використання "Буран" і частин ракети-носія "Енергія". У будь-яку точку світу "Мрія" може доставити надважкий і надгабаритний вантаж як усередині фюзеляжу, так і на зовнішній підвісці.

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