Легендарний Руні став співавтором шедевра в MLS

Вейн Руні став героєм поєдинку MLS між Ді Сі Юнайтед, капітаном якого він є, і Орландо Сіті (3:2).

На 90+6 хвилині за нічийного рахунку воротар "Ді Сі Юнайтед Давід" Оустед побіг у штрафний майданчик суперника під час подачі кутового.

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Цим скористалися футболісти "Орландо", які вибігли в контратаку. Форвард Уїлл Джонсон мчав до порожніх воріт суперника, але Руні наздогнав його та відібрав м'яч у підкаті. Потім Вейн пробіг кілька десятків метрів і точно навісив на Акосту, який забив переможний гол, оформивши хет-трик у матчі. Публіка була в екстазі, а цей момент може стати одним з найкращих в сезоні MLS.

Вейн Руні – вихованець "Евертона". За основну команду "ірисок" він дебютував у 2002 році. У 2004 році "Манчестер Юнайтед" купив Вейна за 20 млн фунтів. За "червоних дияволів" форвард виступав до 2017 року.

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