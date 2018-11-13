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Легендарний гурт Spice Girls випустив благодійну колекцію одягу

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Гурт Spice Girls - фото 1
Гурт Spice Girls / bustle

Жіночий поп-гурт з Британії Spice Girls, який нещодавно оголосив про своє возз'єднання і концертний тур у 2019 році, випустив благодійну колекцію футболок і світшотів.

Повертаючись не тільки до своїх пісень, але і до часів, коли шанувальники збирали різні предмети і сувеніри, пов'язані з їхніми кумирами, колектив випустив одяг, прикрашений написом #IWannabeASpiceGirl.

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У назві колекції об'єдналося і назва самої групи, і відомий всім її фанам дебютний сингл Wannabe.

Всі кошти від продажу футболок, худі і світшотів, створених Spice Girls, будуть передані благодійній організації Comic Relief на її програму Power Up, яка виступає за рівність для жінок і дівчаток.

Благодійна колекція - фото 288530

Благодійна колекція

Благодійна колекція - фото 288529

Благодійна колекція

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Джерело: bustle
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