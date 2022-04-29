Don't f*ck with Ukraine: Макс Барських випустив хіт для підтримки бойового духу (18+)

Популярний співак Макс Барських потішив запальним новим треком з красномовною назвою "Don't F*ck with Ukraine". Хіт присвячено українським військовим та народному спротиву.

Український співак Макс Барських випустив нову пісню "Don't f*ck with Ukraine" та яскравий кліп, у якому передано захват мужністю українських бійців. Як зазначає сам виконавець, це саундтрек підтримки бойового духу українського народу, який став квінтесенцією головних фраз під час війни, пише Радіо MAXIMUM.

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Багато хто з самого початку не вірив в Україну, і думали, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною та мужньою. Однак, вже третій місяць поспіль наша держава героїчно бореться з російським нашестям. І цей прецедент змінює не лише нашу країну, але й увесь світ. Наш приклад покликаний заражати інші народи, – наголошує Барських.

Пісня складається не лише з тексту англійською мовою, а й з українського фольклору з жартівливими та нецензурними мотивами.

Макс Барських – Don't F*ck with Ukraine, слухайте нову пісню і дивіться кліп онлайн:

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