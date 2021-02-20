10 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть

20 лютого 1967 року в місті Абердині (штат Вашингтон, США) народився вокаліст і гітарист американської рок-групи Nirvana Курт Дональд Кобейн, який увійшов в історію музики. Сьогодні Курт міг би святкувати свій 54-й день народження.

Багато хто звик сприймати Курта Кобейна безкомпромісним бунтівником, якого занапастили наркотики та депресія. Втім, за ширмою стереотипів про лідера Nirvana перед нами відкривається тонка душевна натура, що шукала у творчості відповіді на свої запитання, але так і не знайшла. Це особливо помітно навіть не тоді, коли він співає, а тоді, коли говорить. Ось найяскравіші висловлювання зірки – Курт дуже любив говорити правду. І про себе, і про інших.

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"У мене є прохання до наших шанувальникам. Якщо ви ненавидите геїв, людей іншої раси або жінок, зробіть одну послугу – дайте нам спокій! Не приходьте на наші концерти і не купуйте наші записи!".

"Я виразно відчуваю себе ближче до жіночої частини людства, ніж до чоловічої, або до американського розуміння того, яким повинен бути чоловік. Просто подивіться рекламу пива і ви зрозумієте, про що я говорю".

"Оскільки я не міг знайти друзів-чоловіків, з якими мені було б комфортно, я часто спілкувався з дівчатами. І я завжди відчував, що до них не ставляться з належною повагою, їх постійно принижують. Слова "сука" і "повія" увійшли у звичайний лексикон...".

"Мене відвідували думки, що я гей. Я думав, що це може бути розв'язанням моїх проблем. Хоча у мене не було гомосексуального досвіду, колись у мене був друг-гей, але моя мати заборонила мені з ним спілкуватися через свої гомофобські погляди. Я був дійсно спустошений, тому що мені нарешті вдалося знайти друга-чоловіка, до якого я був прив'язаний і з яким міг спілкуватися на різні теми".

"Наркотики – марна трата часу. Вони знищують вашу пам'ять, вашу самоповагу і все, що пов'язано з самолюбством".

"Коли ти вмираєш, твоя душа продовжує жити і ти стаєш абсолютно щасливим. Я не боюся померти. Повне умиротворення після смерті, переродження в когось іншого – моя головна надія".

"Я не читаю багато, але коли я дійсно читаю, то читаю уважно. У мене немає часу, щоб перекласти те, що я розумію, на форму розмови. Я вичерпав всі розмови, коли мені було дев'ять років".

"Телебачення – найбільше зло на планеті. Підійди прямо зараз до свого телевізора і викинь його в вікно. Або продай і купи стереосистему".

"Те, що я іноді переодягаюся в жіночий одяг, показує, що я можу бути настільки жіночним, наскільки захочу. Я не гомосексуал, хоча я хотів би їм бути лише для того, щоб дратувати гомофобів...".

"Джон Леннон був моїм кумиром з дитинства. Його смерть – найгірше, що могло відбутися в ім'я революції. Краще знайдіть когось, хто справді заплив жиром, і підірвіть його на хрін!".

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