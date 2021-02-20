Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

10 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть

  • 210
Курт Кобейн - фото 1
Курт Кобейн / gettyimages

20 лютого 1967 року в місті Абердині (штат Вашингтон, США) народився вокаліст і гітарист американської рок-групи Nirvana Курт Дональд Кобейн, який увійшов в історію музики. Сьогодні Курт міг би святкувати свій 54-й день народження.

Багато хто звик сприймати Курта Кобейна безкомпромісним бунтівником, якого занапастили наркотики та депресія. Втім, за ширмою стереотипів про лідера Nirvana перед нами відкривається тонка душевна натура, що шукала у творчості відповіді на свої запитання, але так і не знайшла. Це особливо помітно навіть не тоді, коли він співає, а тоді, коли говорить. Ось найяскравіші висловлювання зірки – Курт дуже любив говорити правду. І про себе, і про інших.

І ще: Гітару Курта Кобейна пустили з молотка за рекордну суму

"У мене є прохання до наших шанувальникам. Якщо ви ненавидите геїв, людей іншої раси або жінок, зробіть одну послугу – дайте нам спокій! Не приходьте на наші концерти і не купуйте наші записи!".

"Я виразно відчуваю себе ближче до жіночої частини людства, ніж до чоловічої, або до американського розуміння того, яким повинен бути чоловік. Просто подивіться рекламу пива і ви зрозумієте, про що я говорю".

"Оскільки я не міг знайти друзів-чоловіків, з якими мені було б комфортно, я часто спілкувався з дівчатами. І я завжди відчував, що до них не ставляться з належною повагою, їх постійно принижують. Слова "сука" і "повія" увійшли у звичайний лексикон...".

10 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть - фото 448574

"Мене відвідували думки, що я гей. Я думав, що це може бути розв'язанням моїх проблем. Хоча у мене не було гомосексуального досвіду, колись у мене був друг-гей, але моя мати заборонила мені з ним спілкуватися через свої гомофобські погляди. Я був дійсно спустошений, тому що мені нарешті вдалося знайти друга-чоловіка, до якого я був прив'язаний і з яким міг спілкуватися на різні теми".

"Наркотики – марна трата часу. Вони знищують вашу пам'ять, вашу самоповагу і все, що пов'язано з самолюбством".

"Коли ти вмираєш, твоя душа продовжує жити і ти стаєш абсолютно щасливим. Я не боюся померти. Повне умиротворення після смерті, переродження в когось іншого – моя головна надія".

"Я не читаю багато, але коли я дійсно читаю, то читаю уважно. У мене немає часу, щоб перекласти те, що я розумію, на форму розмови. Я вичерпав всі розмови, коли мені було дев'ять років".

"Телебачення – найбільше зло на планеті. Підійди прямо зараз до свого телевізора і викинь його в вікно. Або продай і купи стереосистему".

"Те, що я іноді переодягаюся в жіночий одяг, показує, що я можу бути настільки жіночним, наскільки захочу. Я не гомосексуал, хоча я хотів би їм бути лише для того, щоб дратувати гомофобів...".

"Джон Леннон був моїм кумиром з дитинства. Його смерть – найгірше, що могло відбутися в ім'я революції. Краще знайдіть когось, хто справді заплив жиром, і підірвіть його на хрін!".

10 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть - фото 448576

Це цікаво: Яка зачіска була модною у твій рік народження: найпопулярніші стрижки від 1970-х до 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
  • 16 лютого, 16:21
  • 1090
Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
  • 16 лютого, 11:51
  • 996
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 808
Загрузка...
Новини