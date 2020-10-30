Легендарна Діта фон Тіз знялася у відвертій спідній білизні

Знаменита американська фотомодель і королева бурлеску Діта фон Тіз порадувала шанувальників свіжим пікантним знімком. Фото красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У кадрі 48-річна Діта фон Тіз постала у комплекті рожевої мереживної білизни, бежевих панчохах і в накидці з пір'я. Образ зірка доповнила яскравим макіяжем з акцентом на очах і губах, елегантною укладкою, прикрасами і яскравим манікюром.

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Таким відвертий образ артистки продемонстрував шикарну фігуру красуні. І фанатам сподобався знімок, вони були шоковані і засипали фотомодель компліментами в коментарях.

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