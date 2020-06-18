Легенда Динамо похвалився новим незвичайним вихованцем

Помічник головного тренера збірної України Олександр Шовковський похвалився новим вихованцем. І це не кіт чи собака!

Легендарний український воротар, зірка київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський, який зараз віддає свій багатий досвід молоді, часто в мережі тішить своїх шанувальників яскравими фото.

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Так, цього разу Шовковський показав ніжності з новим вихованцем, адже тепер у футболіста є їжачок-альбінос. Про це стало відомо завдяки новій публікації СаШо в мережі Instagram.

В коментарях шанувальники зіркового тренера почали активно обговорювати побачене, публікації набрали кілька тисяч лайків: "Яке ж воно миле"; "Усміхнувся"; "Це якісь штучно виведені, щось він дуже чистий"; "Олександре, ви добряк і чудовий тренер".

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