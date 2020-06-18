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Чому з собаками не понудьгуєш: кумедне відео

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Веселі ігри з собакою - фото 1
Веселі ігри з собакою

Домашні улюбленці не дарма частенько стають зірками інтернету, адже вони не лише мають милий та кумедний вигляд, а й непередбачувану поведінку. І цей собака - не виняток!

На платформі Reddit користувач з ніком biagiodefranco поділився веселим записом з золотистим ретривером, який стрімко набрав популярність. І це не дивно, адже не відео можна побачити, як веселий пес Нала полює на м'ячик, який впав між диванні подушки.

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Не дарма кажуть, що з собаками не понудьгуєш, бо вони точно можуть розвеселити будь-кого. Як додали коментатори, пухнастик більше нагадує лисицю на полюванні, адже ледь не пірнає у диван за іграшкою.

Aerial attack! from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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