Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Євро 2020

Леді і Бродяга: новий трейлер римейку відомого мультфільму

  • 31
Леді і Бродяга: трейлер фільму - фото 1
Леді і Бродяга: трейлер фільму / Vanyaland

У мережі з'явився другий трейлер фільму Леді і Бродяга (Lady and the Tramp), нової екранізації відомого мультику. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія Disney потішила глядачів свіжим промо до повнометражного фільму "Леді і Бродяга" або ж "Леді і Волоцюга" (Lady and the Tramp), дата виходу якого запланована вже на 12 листопада.

І ще: Круїз по джунглях: трейлер нового фільму з Емілі Блант та Двейном Джонсоном

Сюжет повторить знайому історію знайомства та романтичних пригод собак з різних верств. А трейлер вже потішив сценою спільної мандрівки та навіть поцілунку через спагеті. Озвучили головних героїв Тесса Темпсон (Тор: Рагнарок та Люди в Чорному) та Джастін Теру (Внутрішня імперія).

Леді і Бродяга 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Нові фільми жовтня 2019: найкращі кінопрем'єри місяця

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 421
Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу
  • 11 жовтня, 19:21
  • 565
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1824824
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз