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Леді і Бродяга: новий трейлер римейку відомого мультфільму
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У мережі з'явився другий трейлер фільму Леді і Бродяга (Lady and the Tramp), нової екранізації відомого мультику. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Кіностудія Disney потішила глядачів свіжим промо до повнометражного фільму "Леді і Бродяга" або ж "Леді і Волоцюга" (Lady and the Tramp), дата виходу якого запланована вже на 12 листопада.
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Сюжет повторить знайому історію знайомства та романтичних пригод собак з різних верств. А трейлер вже потішив сценою спільної мандрівки та навіть поцілунку через спагеті. Озвучили головних героїв Тесса Темпсон (Тор: Рагнарок та Люди в Чорному) та Джастін Теру (Внутрішня імперія).
Леді і Бродяга 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:
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