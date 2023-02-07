21-річний українець здобув Кубок з акробатики, виконавши найскладніший стрибок у світі

Четвертий етап сезону 2022/23 в американському Дір-Веллі завершився для Дмитра Котовського першою в кар'єрі перемогою. Спортсмен забрав "золото".

Український фристайліст Дмитро Котовський переміг у змаганнях з лижної акробатики на етапі Кубка світу в Дір-Веллі, повідомляє пресслужба змагань FISfreestyle на своїй сторінці у Twitter.

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21-річний українець став другим в історії, хто зміг виконати стрибок "Ураган" на змаганнях. Дмитро Котовський виграв "золото" етапу Кубка світу вперше у кар'єрі. Це вже третя медаль українця на етапах КС у нинішньому сезоні. Раніше він здобув "срібло" та "бронзу".

Українець здобув золото Кубка світу з фристайлу / Останній Бастіон

У фіналі змагань у США Котовський виконав надскладний стрибок із коефіцієнтом складності 5,2 бала та отримав за нього оцінку 138,82. Українець з великим відривом випередив китайців Лі Тяньма (119,47) та Чен Шуо (110,16), які отримали "срібло" та "бронзу" відповідно.

Для збірної України це вже п'ята перемога в історії чоловічої лижної акробатики на етапах Кубка світу. Також це перше "золото" для нашої країни за останні 8 років.

Дивитися відео легендарного стрибка Дмитра Котовського:

Dmytro Kotvskyi was on another level tonight at Deer Valley, stomping one of the hardest tricks there is in aerial skiing aka the Hurricane, for which he claimed a mind-blowing score of 138.32 points and a well-deserved maiden World Cup victory #aerials pic.twitter.com/EwUzwZLPe5 — FISfreestyle (@FISfreestyle) February 4, 2023

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