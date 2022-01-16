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Лебідь на крижаному озері захопив мережу: відео

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Лебідь розчистив озеро і підкорив Reddit - фото 1
Лебідь розчистив озеро і підкорив Reddit / Drazen Neske on Unsplash

Тварини регулярно стають зірками мережі, і йдеться не лише про домашніх котів та собак. Цього разу користувачів захопив лебідь, який вирішив розчистити озеро від криги для своїх пернатих товаришів.

На платформі Reddit користувач з ніком 5_Frog_Margin поділився незвичайним роликом з крижаного ставка, який стрімко підіймається у тренди. За короткий час допис зібрав понад 39 тисяч балів та майже 500 коментарів, передає Радіо MAXIMUM.

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Все тому, що на відео можна побачити, як лебідь вперто пробирається крізь кригу, щоб розчистити дорогу для інших птахів, які спокійно прямують за ним. Коментатори ж додали, що лебеді рідко відчувають себе частиною спільноти, тож дивно, що тут вони все ж допомагають качкам. До слова, останні цілком спокійно почуваються і на кризі.

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