Лауреат Нобелівської премії миру виставив свою нагороду на торги, щоб допомогти Україні

Головний редактор російської Нової газети Дмитро Муратов передає нобелівську медаль на користь українських біженців.

Про це йдеться у заяві головного редактора.

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"Нова газета і я вирішили передати нобелівську медаль премії миру 2021 року до фонду допомоги українським біженцям. Їх (біженців) вже понад 10 мільйонів. Прошу відгукнутися аукціонні будинки, які виставлять на торги цю відому усьому світу нагороду", – зазначив Муратов.

Видання та Муратов закликали сторони конфлікту в Україні негайно припинити вогонь, обміняти полонених, повернути тіла загиблих, надати гуманітарні коридори та допомогу, а також забезпечити біженців.

Дмитро Муратов та філіппінська журналістка Марія Ресса стали лауреатами Нобелівської премії миру 2021 року за зусилля щодо збереження свободи вираження думок, яка є обов'язковою умовою для демократії та миру. Муратов перерахував свою частину грошової премії благодійним організаціям.

Лауреат Нобелівської премії миру виставив свою нагороду на торги, щоб допомогти Україні

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