Ласкаво просимо у пекло: воїни ЗСУ ефектно знищили ворожу БМП – відео

Українські військові продовжують відправляти окупантів услід за російським кораблем. Цього разу бійці феєрично знищили бойову машину піхоти загарбників.

Кожного дня українські захисники наближають перемогу, збільшуючи кількість втрат російських військових. Цього разу бійці 59 ОМБр імені Якова Гандзюка показали, що трапляється з ворожою технікою на території нашої країни. Вогняне відео з'явилось на сторінці бригади у фейсбуці.

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Як і обіцяли – чергова серія українського народного гостросюжетного блокбастера #Орки_welcome_to_Hell – зі спецефектами! Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка ефектно знищили ворожу БМП. Зло феєрично покарано. Оператору – "Оскара"! Далі обов'язково буде, – йдеться в описі.

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