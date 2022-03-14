Борітеся – поборете: Олександр Пономарьов показав надихаюче відео про Україну

Народний артист України, актор і продюсер Олександр Пономарьов поділився новим відеороликом про наш народ. Відео неабияк надихає!

Відповідне відео з'явилося на ютуб-каналі Факти ICTV.

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"Ми ніколи не зречемося рідної мови. Ми ніколи не зречемося рідної землі. І борітеся – поборете будь-які змови. І борітеся – поборете все, що у злі", – йдеться у пісні.

Пономарьов підтримав наших мужніх воїнів, які захищають країну від віроломного російського агресора. Співак захопився силою та мужністю військових, їхньою стійкістю і звернувся до хлопців у соціальних мережах: "Захоплююсь нашими хлопцями. Гордий тим, що у нас сильна й потужна армія. Ми на своїй землі. Україна була, є та буде. Хлопці, хай Боженька вас охороняє", – сказав співак.

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