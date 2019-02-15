Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Land Rover відмовився запускати в серію ще один позашляховик

  • 31
Land Rover не буде випускати ще один позашляховик - фото 1
Land Rover не буде випускати ще один позашляховик / Autoevolution

Компанія Land Rover скасувала випуск ще однієї моделі. Нею стала хардкорна модифікація Discovery – Discovery SVX. Очікувалося, що серійна версія позашляховика, заснованого на однойменному концепті 2017 року, надійде у продаж до кінця 2018 року.

Будівництвом позашляховика мав зайнятися підрозділ Special Vehicle Operations (SVO), а в лінійці Land Rover він міг би встати на один рівень з моделями лінійки SVR і SVAutobiography. Discovery SVX планували оснастити двигуном V8, але такі агрегати, за словами представника марки, для машини більше не розглядаються. Однак саме позначення SVX зарезервують для майбутніх моделей.

І ще: Bentley Bentayga став найшвидшим позашляховиком у світі

Концепт Land Rover Discovery SVX оснастили п'ятилітровим V8 з приводним нагнітачем. Агрегат, поєднаний з восьмидіапазонним "автоматом", розвивав 525 кінських сил і 625 Нм крутного моменту. Позашляховик отримав пневмопідвіску й активні стабілізатори поперечної стійкості, активний центральний диференціал, задній диференціал з електронним управлінням, а також систему вибору режимів руху Terrain Response АІ.

Discovery SVX від Land Rover не побачить світ - фото 307907
Discovery SVX від Land Rover не побачить світ

В кінці січня керівництво групи Jaguar Land Rover заявило, що відмовляється запускати в серію ультрарозкішну тридверну версію Range Rover – SV Coupe. Модифікацію планували випустити обмеженим тиражем 999 екземплярів і продавати за ціною від 240 000 фунтів стерлінгів. Причиною такого рішення став рекордний квартальний збиток у 3,4 мільярда фунтів стерлінгів і нова стратегія зі скорочення операційних витрат.

Читайте також: Audi анонсувала новий електрокросовер Q4 e-tron

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гід по стилю: як підібрати одяг для пари в одному стилі
  • 13 лютого, 17:25
  • 269
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1173
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1210945
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт