На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Land Rover відмовився запускати в серію ще один позашляховик
-
- 31
Компанія Land Rover скасувала випуск ще однієї моделі. Нею стала хардкорна модифікація Discovery – Discovery SVX. Очікувалося, що серійна версія позашляховика, заснованого на однойменному концепті 2017 року, надійде у продаж до кінця 2018 року.
Будівництвом позашляховика мав зайнятися підрозділ Special Vehicle Operations (SVO), а в лінійці Land Rover він міг би встати на один рівень з моделями лінійки SVR і SVAutobiography. Discovery SVX планували оснастити двигуном V8, але такі агрегати, за словами представника марки, для машини більше не розглядаються. Однак саме позначення SVX зарезервують для майбутніх моделей.
І ще: Bentley Bentayga став найшвидшим позашляховиком у світі
Концепт Land Rover Discovery SVX оснастили п'ятилітровим V8 з приводним нагнітачем. Агрегат, поєднаний з восьмидіапазонним "автоматом", розвивав 525 кінських сил і 625 Нм крутного моменту. Позашляховик отримав пневмопідвіску й активні стабілізатори поперечної стійкості, активний центральний диференціал, задній диференціал з електронним управлінням, а також систему вибору режимів руху Terrain Response АІ.
В кінці січня керівництво групи Jaguar Land Rover заявило, що відмовляється запускати в серію ультрарозкішну тридверну версію Range Rover – SV Coupe. Модифікацію планували випустити обмеженим тиражем 999 екземплярів і продавати за ціною від 240 000 фунтів стерлінгів. Причиною такого рішення став рекордний квартальний збиток у 3,4 мільярда фунтів стерлінгів і нова стратегія зі скорочення операційних витрат.
Читайте також: Audi анонсувала новий електрокросовер Q4 e-tron
- 17 лютого
-
22:15Голос країни 9 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
21:53Три поради, які допоможуть схуднути без зайвих зусиль
-
21:26В Амстердамі закриють Квартал червоних ліхтарів: названо причину
-
20:51Дуже романтично: зірка Гри престолів показав торс у новій рекламі
-
20:22Це приємне заняття зміцнює стосунки
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
-
19:53Сексуальна Beyonce підкорила фанатів гарячим образом
-
19:24Чому яблука корисні для здоров'я: відповідь медиків
-
18:55Ще швидше: у NASA назвали дату доставки людей на Місяць
-
18:24Сербський фотограф перетворює будні у казку: яскраві кадри
-
17:54Ангел Victoria's Secret похизувалась формами у купальнику
-
17:25Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
-
16:47Джамала відверто висловилася про вокал KAZKA
-
16:17Тату-майстер показав життя троянди на 70 людях: відеофакт
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:49Культуристка шокувала мережу грудьми дивної форми: відеофакт
-
15:31Синоптик попередила про похолодання в Україні
-
15:16Сестра Бориса Джонсона роздяглася у прямому ефірі: відео (18+)
-
14:52Жінка-змія: володарку найвідоміших сідниць розкритикували в мережі
-
14:19Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
13:45Джамала показала унікальні знімки із закулісся Нацвідбору
-
13:13XYECLA: у Каліфорнії водія Tesla попросили замінити вульгарний номер
-
12:30Суддям ганьба: реакція соцмереж на провальний виступ KAZKA на Нацвідборі 2019
-
11:47Безлюдні курорти Туреччини: де відпочити на самоті
-
11:20Усик – Повєткін: названа дата бою боксерів у суперважкій вазі
- 17 лютого
-
22:15Голос країни 9 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:22Це приємне заняття зміцнює стосунки
-
17:25Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
-
14:19Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень тижня
-
12:30Суддям ганьба: реакція соцмереж на провальний виступ KAZKA на Нацвідборі 2019
-
11:20Усик – Повєткін: названа дата бою боксерів у суперважкій вазі
-
09:49Гурт Freedom jazz став головним сюрпризом Нацвідбору 2019: відео виступу
-
08:15У Києві бачили авто з вкрай незвичайним тюнінгом
-
00:10Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
- 16 лютого
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2019: результати голосування 2 півфіналу
-
20:22Обурена Оля Полякова та гаряча Каменських: спекотний огляд тижня (18+)
-
19:00Нацвідбір на Євробачення 2019: дивитися онлайн другий півфінал
-
16:3110 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
-
13:14Моделі 90-х: як змінилася німецька супермодель Клаудія Шиффер (18+)
-
09:20Названі найпопулярніші сайти серед українців
-
08:15Прогноз погоди 16 лютого в Україні
- 15 лютого
-
21:13Ломаченко розповів, коли настане кінець його кар'єрі
-
18:34Голкіпер Шахтаря П'ятов вчетверте став батьком
-
16:11Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
-
13:20Декларація – 3 в 1: пародія на Тимошенко, Зеленського і Ляшка підірвала мережу
-
11:20Яким спортом займатися у різному віці: поради фахівців
-
08:11Стрітення Господнє 2019: що не можна робити у свято 15 лютого
- 14 лютого
-
22:36Олімпіакос – Динамо: відео голів та огляд матчу Ліги Європи
-
20:21Я від тебе зубожію: політичні валентинки порвали мережу
-
17:35Анекдоти про День святого Валентина: найкращі жарти 14 лютого