Land Rover відмовився запускати в серію ще один позашляховик

Land Rover не буде випускати ще один позашляховик / Autoevolution

Компанія Land Rover скасувала випуск ще однієї моделі. Нею стала хардкорна модифікація Discovery – Discovery SVX. Очікувалося, що серійна версія позашляховика, заснованого на однойменному концепті 2017 року, надійде у продаж до кінця 2018 року.

Будівництвом позашляховика мав зайнятися підрозділ Special Vehicle Operations (SVO), а в лінійці Land Rover він міг би встати на один рівень з моделями лінійки SVR і SVAutobiography. Discovery SVX планували оснастити двигуном V8, але такі агрегати, за словами представника марки, для машини більше не розглядаються. Однак саме позначення SVX зарезервують для майбутніх моделей.

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Концепт Land Rover Discovery SVX оснастили п'ятилітровим V8 з приводним нагнітачем. Агрегат, поєднаний з восьмидіапазонним "автоматом", розвивав 525 кінських сил і 625 Нм крутного моменту. Позашляховик отримав пневмопідвіску й активні стабілізатори поперечної стійкості, активний центральний диференціал, задній диференціал з електронним управлінням, а також систему вибору режимів руху Terrain Response АІ.

Discovery SVX від Land Rover не побачить світ

В кінці січня керівництво групи Jaguar Land Rover заявило, що відмовляється запускати в серію ультрарозкішну тридверну версію Range Rover – SV Coupe. Модифікацію планували випустити обмеженим тиражем 999 екземплярів і продавати за ціною від 240 000 фунтів стерлінгів. Причиною такого рішення став рекордний квартальний збиток у 3,4 мільярда фунтів стерлінгів і нова стратегія зі скорочення операційних витрат.

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