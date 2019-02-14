Audi анонсувала новий електрокросовер Q4 e-tron

Компанія Audi показала дизайнерські скетчі нового концепт-кара Q4 e-tron, прем'єра якого відбудеться на автосалоні в Женеві.

Новинка буде виконана в форматі компактного купе-кросовера. Незважаючи на електричну силову установку, концепт-кар отримає масивну решітку радіатора. На передньому бампері і порогах з'являться логотипи e-tron, що світяться.

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Audi Q4 e-tron

Судячи з тизер салону, електрокросовер збереже традиційні дзеркала заднього виду, а салон, виконаний в стилістиці кросовера Audi Q3, отримає кілька тачскрінів для управління функціями.

Нагадаємо, зараз в лінійці Audi є тільки один серійний електромобіль – кросовер Audi e-tron, який дебютував восени 2018 року. Найближчим часом у виробництво повинен піти концепт-кар Audi e-tron GT, представлений в листопаді минулого року. Раніше з'явилася інформація, що серійний купе-кросовер Audi Q4 з двигунами внутрішнього згоряння з'явиться пвродовж 2019 року.

Audi Q4 e-tron

Audi Q4 e-tron

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