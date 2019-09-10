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Land Rover показав відроджений ефектний Defender

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Land Rover Defender 2020 - фото 1
Land Rover Defender 2020 / motor1

На автосалоні у Франкфурті компанія Land Rover презентувала відроджений Defender. Позашляховик повернеться на ринок через чотири роки відсутності зі старими якостями і новими можливостями.

Новий Defender оснащений модульною платформою D7x, а кліренс збільшився до 291 мм. Позашляховик отримав нову пневматичну підвіску.

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Відроджений Land Rover Defender - фото 354059
Відроджений Land Rover Defender

Першими на ринок вийдуть чотирициліндрові дизельні авто з віддачею у 200 і 240 к.с. з подвійним турбонаддувом. Пізніше з'явиться бензиновий 300-сильний шестициліндровий варіант. Всі моделі нового Defender отримають 8-ступінчастий "автомат" ZF. Land Rover Defender з'явиться з п'яти- або семимісним салоном, а також буде і короткобазовий тридверний варіант.

Повідомляється, що базова версія відродженого Land Rover Defender обійдеться приблизно в 60 тисяч доларів, а топова модель – у понад 100 000 доларів.

Відроджений Land Rover Defender - фото 354057
Відроджений Land Rover Defender
Відроджений Land Rover Defender - фото 354058
Відроджений Land Rover Defender
Відроджений Land Rover Defender - фото 354060
Відроджений Land Rover Defender
Відроджений Land Rover Defender - фото 354061
Відроджений Land Rover Defender

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Джерело: motor1
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