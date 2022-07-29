Land Rover готує для фанатів марки перевипуск класичних Defender

На любителів автомобільної класики чекає сюрприз. Компанія Jaguar Land Rover випустить лімітовану серію з 25 класичних всюдиходів Defender Works V8 Trophy II. Новинку буде представлена в трьох різних кузовах.

Як пише пресслужба британської компанії, лімітовані Defender виготовлять тиражем 25 штук – 10 у короткобазній версії 90, 10 – у виконанні 110 Station Wagon, а також 5 пікапів 110 Double Cab Pick-Up. Новинки базуватимуться на моделях останньої серії, які випускалися компанією у період з 2012 по 2016 рік.

І ще: Ось що залишилося з пікапа Ford Super Duty, в який влучила блискавка

Works V8 Trophy II отримає камуфляжне фарбування. Основний колір кузова – білий, а капот, дах та 18-дюймові легкосплавні диски будуть забарвлені у різні відтінки чорного кольору. Крім того, всі 25 позашляховиків отримають спеціальну фірмову символіку.

У комплектацію увійдуть потужний бампер з бугелем та лебідкою, нове облицювання радіатора, додаткова світлодіодна панель, зовнішній каркас безпеки з експедиційним багажником на даху та сходами ззаду, фаркопф, бічні підніжки та розширювачі колісних арок.

У салоні з'являться спортивні крісла, незвичайний важіль перемикання передач, нова інфо-розважальна система, а також унікальний годинник Elliot Brown у камуфляжному забарвленні на панелі приладів.

Лімітовані моделі будуть оснащені атмосферним 5-літровим V8, що має у своєму арсеналі 405 к.с. та 515 Нм. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною трансмісією ZF. Привід здійснюється на всі колеса.

Читайте також: Зірка Аквамена потрапив у серйозну ДТП: відео з місця аварії