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Land Rover Defender перетворили на розкішну "яхту"

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Land Rover Defender чимось нагадує яхту - фото 1
Land Rover Defender чимось нагадує яхту

Британське ательє Overfinch представило колекційне видання Land Rover Defender. Двомісний варіант з м'яким дахом оснастили двигуном V8 6.2 від GM, а вантажний відсік обробили за образом палуб яхт з тіка.

Основою позашляховика став уже класичний Land Rover Defender 90. Після переробки автомобіль позбувся задніх сидінь, отримав смарагдове забарвлення кузова Emerald Green, інтегрований каркас безпеки, до якого на спеціальних кліпсах кріпиться м'який дах, багажник з обробкою тіком і бокс для цінних речей.

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Land Rover Defender перетворили на розкішну 'яхту' - фото 373283
Land Rover Defender перетворили на розкішну 'яхту' - фото 373284

Overfinch вибрав 6,2-літровий V8. Віддача мотора не повідомляється, але він може розігнати позашляховик до 177 кілометрів на годину (для порівняння, звичайний Defender може розганятися до 145 кілометрів на годину).

Land Rover Defender перетворили на розкішну 'яхту' - фото 373288
Land Rover Defender перетворили на розкішну 'яхту' - фото 373285

Серед інших особливостей – декоративний кожух двигуна з вуглеволокна, випуск з нержавіючої сталі, спортивні крісла Recaro, хромовані ручки дверей, важіль коробки передач, педалі і шкали приладів.

Land Rover Defender перетворили на розкішну 'яхту' - фото 373287
Land Rover Defender перетворили на розкішну 'яхту' - фото 373280
Land Rover Defender перетворили на розкішну 'яхту' - фото 373279
Land Rover Defender перетворили на розкішну 'яхту' - фото 373278
Land Rover Defender перетворили на розкішну 'яхту' - фото 373286

Наприкінці вересня цього року британський дилер з продажу ексклюзивних автомобілів Tom Hartley Jnr виставив на продаж Land Rover Defender SVX 'Spectre' 4x4 Utility, який іноді показують як приклад найбільш "досконалого" тюнінгу. Позашляховик побудований спільно з фірмою Bowler спеціально для фільму "Спектр" про Джеймса Бонда.

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Джерело: Motor
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