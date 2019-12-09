Land Rover Defender перетворили на розкішну "яхту"

Британське ательє Overfinch представило колекційне видання Land Rover Defender. Двомісний варіант з м'яким дахом оснастили двигуном V8 6.2 від GM, а вантажний відсік обробили за образом палуб яхт з тіка.

Основою позашляховика став уже класичний Land Rover Defender 90. Після переробки автомобіль позбувся задніх сидінь, отримав смарагдове забарвлення кузова Emerald Green, інтегрований каркас безпеки, до якого на спеціальних кліпсах кріпиться м'який дах, багажник з обробкою тіком і бокс для цінних речей.

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Overfinch вибрав 6,2-літровий V8. Віддача мотора не повідомляється, але він може розігнати позашляховик до 177 кілометрів на годину (для порівняння, звичайний Defender може розганятися до 145 кілометрів на годину).

Серед інших особливостей – декоративний кожух двигуна з вуглеволокна, випуск з нержавіючої сталі, спортивні крісла Recaro, хромовані ручки дверей, важіль коробки передач, педалі і шкали приладів.

Наприкінці вересня цього року британський дилер з продажу ексклюзивних автомобілів Tom Hartley Jnr виставив на продаж Land Rover Defender SVX 'Spectre' 4x4 Utility, який іноді показують як приклад найбільш "досконалого" тюнінгу. Позашляховик побудований спільно з фірмою Bowler спеціально для фільму "Спектр" про Джеймса Бонда.

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