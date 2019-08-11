Land Rover Defender може стати пікапом

Land Rover Defender нового покоління дебютує у вересні на Франкфуртському автосалоні як трьох- і п'ятидверний універсал, однак пізніше можлива поява і пікапа.

Відомо, що новий Defender побудований на тій же алюмінієвій платформі D7U, яка лежить в основі інших сучасних моделей Land Rover, таких як Discovery і Range Rover. При всіх перевагах у неї є один конструктивний недолік – вона не передбачає розміщення вантажної платформи.

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Утім, це аж ніяк не означає, що ті, хто марить про пікап Defender, повинні втратити надію: як повідомив виданню Which Car керуючий директор австралійського офісу Jaguar Land Rover Марк Кемерон, така модель перебуває на розгляді.

Land Rover Defender цілком може стати пікапом

Звичайно ж, для цього Land Rover доведеться скооперуватися з іншим автовиробником і запозичити у нього платформу. Раніше таке вже робив Mercedes-Benz, який побудував свій X-клас на базі японського пікапа Nissan Navara. Топ-менеджер налаштований оптимістично і запевняє, що на Land Rover Defender в кузові пікап є потенційний попит в таких регіонах, як Північна Америка, Африка та Близький Схід.

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