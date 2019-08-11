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Land Rover Defender може стати пікапом

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Виробник не виключає появу Defender у версії пікап - фото 1
Виробник не виключає появу Defender у версії пікап

Land Rover Defender нового покоління дебютує у вересні на Франкфуртському автосалоні як трьох- і п'ятидверний універсал, однак пізніше можлива поява і пікапа.

Відомо, що новий Defender побудований на тій же алюмінієвій платформі D7U, яка лежить в основі інших сучасних моделей Land Rover, таких як Discovery і Range Rover. При всіх перевагах у неї є один конструктивний недолік – вона не передбачає розміщення вантажної платформи.

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Утім, це аж ніяк не означає, що ті, хто марить про пікап Defender, повинні втратити надію: як повідомив виданню Which Car керуючий директор австралійського офісу Jaguar Land Rover Марк Кемерон, така модель перебуває на розгляді.

Land Rover Defender цілком може стати пікапом - фото 346927
Land Rover Defender цілком може стати пікапом

Звичайно ж, для цього Land Rover доведеться скооперуватися з іншим автовиробником і запозичити у нього платформу. Раніше таке вже робив Mercedes-Benz, який побудував свій X-клас на базі японського пікапа Nissan Navara. Топ-менеджер налаштований оптимістично і запевняє, що на Land Rover Defender в кузові пікап є потенційний попит в таких регіонах, як Північна Америка, Африка та Близький Схід.

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Джерело: whichcar
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