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Лана Дель Рей випустила відразу 3 сингли з нового альбому Blue Banisters

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Лана Дель Рей представила нові пісні зі свіжого альбому - фото 1
Лана Дель Рей представила нові пісні зі свіжого альбому

Співачка Лана Дель Рей представила відразу 3 сингли з майбутнього восьмого студійного альбому "Blue Banisters". Зокрема, й головний трек нової платівки зірки.

Послухати композиції Лани Дель Рей можна на Spotify, Apple Music, а також на YouTube Music.

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Вихід "Blue Banisters" цілком запланований на 4 липня. Раніше Дель Рей розповідала, що хотіла назвати платівку "Rock Candy Sweet". У нових піснях американська виконавиця збирається відповісти на критику своєї музичної творчості.

Lana Del Rey – Blue Banisters, слухайте нову пісню співачки:

Lana Del Rey – Wildflower Wildfire, слухайте нову пісню співачки:

Lana Del Rey – Text Book, слухайте нову пісню співачки:

Нагадаємо, останній наразі повноформатний альбом Лани Дель Рей, "Chemtrails Over the Country Club", вийшов в березні цього року. Його спродюсував Джек Антонофф.

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