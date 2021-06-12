Lamborghini випустила фірмовий парфум для дому

Компанія Lamborghini у партнерстві з італійським парфумерним брендом Culti Milano випустила аромат для будинку. Він уособлює, за задумом творців, усе найкраще від обох брендів – ексклюзивність, сучасність та енергійність.

Дебютний аромат може похвалитися свіжими цитрусовими нотками на початку, потім розкривається грейпфрутом, гірким апельсином, бергамотом, ветівером і, нарешті, доповнюється кедром і сандаловим деревом, пише AutomobileSport.

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Флакон з оригінальним дизайном пофарбований у матовий відтінок Bronzo Zenas з палітри Lamborghini та доступний в обсягах 500, 1000 і 2700 мілілітрів.

Логотипи виконані методом трафаретного друку, а гноти зроблені з білого технічного волокна, яке забезпечує рівномірне поширення запаху в приміщенні. Аромат для дому вже можна замовити в фірмовому магазині Lamborghini на фабриці у Сант-Агата-Болоньєзе і парфумерних магазинах Culti у Мілані, Турині, Форте-дей-Мармі, Римі, Неаполі та Барі.

Вартість парфуму поки не повідомляється. Зате відомо, що колаборація двох італійських брендів триватиме: власний парфум планують розробити для кожного суперкара.

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