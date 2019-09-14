Lamborghini Urus зробили ще потужнішим й агресивнішим

Німецьке тюнингове ательє Novitec розробило для Lamborghini Urus комплект модернізації під назвою Esteso: баварці попрацювали як над мотором, так і над зовнішністю автомобіля.

Баварське ательє Novitec не соромиться модернізувати навіть суперкари, наділяючи їх ще вражаючішими характеристиками. Тепер в їх поле зору потрапив італійський кросовер Lamborghini Urus, який і так мав завидну динаміку та потужність.

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Пакет доопрацювань з витонченим назвою Esteso пропонує три рівні форсування чотирилітрового бітурбомотора V8, який в базовій версії розвиває 650 кінських сил. Після заміни блоку управління двигуном і установки вихлопної системи з нержавіючої сталі потужність підвищується до 747, 774 або 782 кінських сил на вибір.

Крутний момент у топовій версії досягає 1032 Нм, доступних вже з 2900 оборотів на хвилину. З місця до 100 кілометрів на годину такий Urus розганяється всього за 3,3 секунди (на 0,3 швидше за штатний кросовер), а максимальна швидкість складає 310 кілометрів на годину (на 5 км/год швидше).

Перекалібровування пневматичної підвіски зменшує дорожній просвіт італійського SSUV на 25 міліметрів. Водночас Novitec доопрацював і зовнішність Urus: кросовер прикрасили накладками на передній бампер і пороги, розширювачами крил, дифузором і колесами розмірністю 22, 23 або 24 дюйми.

Відомо, що Lamborghini теж працює над екстремальною версією Urus: він буде зроблений на основі концепту ST-X. Швидше за все, кросовер відрізнятиметься від базової версії зниженою масою і збільшеною жорсткістю кузова. Позашляховий гоночний автомобіль Lamborghini ST-X представили в минулому році. Він побудований на базі серійної моделі, з якої демонтували все непотрібне на треку обладнання та більшу частину шумопоглинаючих матеріалів. У результаті вдалося домогтися зниження маси Urus на чверть, але двигун і трансмісія при цьому залишилися без змін.

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