На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Колекцію старих Ferrari оцінили у понад 8 мільйонів доларів
-
- 25
На аукціоні Gooding & Company, який пройде у січні 2020 року в американському штаті Аризона, продадуть колекцію з шести старих Ferrari. За попередніми оцінками, сумарна виторг може досягти 8,2 мільйона доларів.
Серед автомобілів є випущений обмеженим тиражем F50 1995 року випуску. Він є єдиною моделлю у лінійці від 288 GTO до LaFerrari, яка оснащена безнаддувним двигуном V12, шестиступеневою механічною коробкою передач і кузовом від ательє Pininfarina. Цей автомобіль, як очікується, обійдеться в 3,2-3,6 мільйона доларів.
І ще: Skoda показала салон свого нового кросовера
Наступний лот – Ferrari 365 GTB / 4 Daytona Spider, випущений у 1972 році. Вперше модель представили на Паризькому автосалоні 1968 року. Публіці вона була відома під неофіційною назвою Daytona на честь перемоги компанії в гонці на витривалість "24 години Дайтона". З місця до 100 кілометрів на годину дводверка розганяється за 5,9 секунди. За попередніми оцінками вона піде з молотка за 2-2,4 мільйона доларів.
Одна з найбільш ексклюзивних моделей в історії Ferrari, модель 250 GT з приставкою Series II у виконанні Pininfarina, також представлена серед лотів. Це один з 250 екземплярів, випущених у 1962 році. Кабріолет повністю відновили до заводського стану, причому жорсткий дах залишився в оригінальному стані. Його вартість оцінюють в 1,3-1,5 мільйона доларів.
Ще одним помітним екземпляром колекції є баркетта Ferrari 550, яка була випущена на честь 70-річчя ательє Pininfarina. Дизайнерам італійської марки поставили завдання створити сучасний автомобіль, який нагадував би знамениті баркетти 50-х років. Пробіг автомобіля складає всього 1094 кілометри. Крім того, з усіх лотів цей автомобіль оцінюють у найбільш скромну суму: 400-500 тисяч доларів.
Крім представлених раніше автомобілів, в колекції також будуть Ferrari 308 GTS Quattrovalvole 1985 року й Ferarri 348 TS 1990 року, обидва автомобілі оцінюють у 80-100 тисяч доларів.
Модель 308 GTS виконана в знаменитому червоному кольорі марки Posso Corsa, салон оброблений чорною шкірою. Своє ім'я автомобіль отримав на честь трилітрового мотора з вісьмома циліндрами. Тарга 348 TS також становить інтерес для колекціонерів – з моменту випуску 30 років тому у моделі було всього чотири власники.
Читайте також: Чемпіонську Ferrari Шумахера пустили з молотка за понад 6 мільйонів доларів
-
11:22Зимовий апокаліпсис в Канаді: епічне відео сколихнуло мережу
-
11:12Куди піти на Новий рік 2020 у Львові: афіша заходів на новорічні свята
-
10:55Учені визначили, які вправи допомагають покращити травлення
-
10:25У мережі знайшли татуся року, і ось чому (відео)
-
09:55Як відмова від соцмереж впливає на життя: відповідь учених
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:28Життя у Нью-Йорку на вуличних фото: яскраві кадри
-
08:53Сексуальна Міс Всесвіт 2012 показала розкішний бюст
-
08:10KAZKA – Грай: слухайте онлайн новий запальний хіт, текст пісні
-
07:53Колекцію старих Ferrari оцінили у понад 8 мільйонів доларів
-
07:32Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву щодня
-
07:17Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає
- 19 грудня
-
21:54Ці продукти забезпечать вам здоровий сон
-
21:30Відморожений 13, 14, 15, 16 серія: дивитись онлайн фінал серіалу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:13Хардкорний Lamborghini продадуть на аукціоні за шалені гроші
-
21:0020 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47EMUI 10 на Android 10 вийшла для смартфонів HUAWEI: перелік моделей
-
20:19Чоловіки проти жінок: дізнайтесь, хто робить більше селфі
-
19:53iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі
-
19:21Чому варто оновити свою Tesla Model 3
-
18:53Науковці розповіли, що спільного між курінням і самотністю
-
18:23У США мером міста став 7-місячний малюк: йому шалено личить смокінг
-
18:00Гороскоп на 20 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Грандіозний скандал: менеджери Foxconn роками продавали браковані iPhone
-
08:10KAZKA – Грай: слухайте онлайн новий запальний хіт, текст пісні
-
07:17Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає
- 19 грудня
-
21:54Ці продукти забезпечать вам здоровий сон
-
19:53iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі
-
17:365 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять
-
14:1010 найкращих українських книжок 2019 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
12:00ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
10:39Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами
-
07:14Лікарі розповіли, яким має бути правильний бутерброд з ікрою
- 18 грудня
-
21:42Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая 2019
-
20:33Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна чешка Поліна Порізкова (18+)
-
16:15Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
-
15:14Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
-
12:00ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай
-
09:20Різдвяна пісня Мераї Кері очолила чарти через 25 років після виходу
-
07:32Експерти з'ясували, наскільки швидко "вмирають" акумулятори електромобілів
- 17 грудня
-
21:54Названо найшкідливіші жіночі звички
-
20:35ЦЕ – найгірший подарунок для дітей на Миколая за версією Супрун: і ось чому
-
18:17Головні меми 2019 року: курйози і приколи, над якими сміявся увесь світ
-
15:13Названо найкращу актрису десятиліття: ви будете здивовані
-
13:04У мережі назвали оптичну ілюзію 2019 року: відео, яке зламає ваш мозок
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, скільки років кумиру твого дитинства
-
11:41Номінанти YUNA 2020: які українські артисти поборються за звання найкращих
-
07:14Ці три продукти обов'язково мають бути у вашому раціоні