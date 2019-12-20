Колекцію старих Ferrari оцінили у понад 8 мільйонів доларів

На аукціоні Gooding & Company, який пройде у січні 2020 року в американському штаті Аризона, продадуть колекцію з шести старих Ferrari. За попередніми оцінками, сумарна виторг може досягти 8,2 мільйона доларів.

Серед автомобілів є випущений обмеженим тиражем F50 1995 року випуску. Він є єдиною моделлю у лінійці від 288 GTO до LaFerrari, яка оснащена безнаддувним двигуном V12, шестиступеневою механічною коробкою передач і кузовом від ательє Pininfarina. Цей автомобіль, як очікується, обійдеться в 3,2-3,6 мільйона доларів.

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Наступний лот – Ferrari 365 GTB / 4 Daytona Spider, випущений у 1972 році. Вперше модель представили на Паризькому автосалоні 1968 року. Публіці вона була відома під неофіційною назвою Daytona на честь перемоги компанії в гонці на витривалість "24 години Дайтона". З місця до 100 кілометрів на годину дводверка розганяється за 5,9 секунди. За попередніми оцінками вона піде з молотка за 2-2,4 мільйона доларів.

Одна з найбільш ексклюзивних моделей в історії Ferrari, модель 250 GT з приставкою Series II у виконанні Pininfarina, також представлена серед лотів. Це один з 250 екземплярів, випущених у 1962 році. Кабріолет повністю відновили до заводського стану, причому жорсткий дах залишився в оригінальному стані. Його вартість оцінюють в 1,3-1,5 мільйона доларів.

Ще одним помітним екземпляром колекції є баркетта Ferrari 550, яка була випущена на честь 70-річчя ательє Pininfarina. Дизайнерам італійської марки поставили завдання створити сучасний автомобіль, який нагадував би знамениті баркетти 50-х років. Пробіг автомобіля складає всього 1094 кілометри. Крім того, з усіх лотів цей автомобіль оцінюють у найбільш скромну суму: 400-500 тисяч доларів.

Крім представлених раніше автомобілів, в колекції також будуть Ferrari 308 GTS Quattrovalvole 1985 року й Ferarri 348 TS 1990 року, обидва автомобілі оцінюють у 80-100 тисяч доларів.

Модель 308 GTS виконана в знаменитому червоному кольорі марки Posso Corsa, салон оброблений чорною шкірою. Своє ім'я автомобіль отримав на честь трилітрового мотора з вісьмома циліндрами. Тарга 348 TS також становить інтерес для колекціонерів – з моменту випуску 30 років тому у моделі було всього чотири власники.

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