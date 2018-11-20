Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Lamborghini показала зібраний в єдиному екземплярі суперкар

  • 54
У рух Lamborghini SC18 призводить 6,5-літровий атмосферний V12 - фото 1
У рух Lamborghini SC18 призводить 6,5-літровий атмосферний V12 / highmotor

Спортивний підрозділ Lamborghini Squadra Corse, вперше в своїй історії розробив унікальну модель за замовленням одного з клієнтів марки.

Зібраний в єдиному екземплярі Lamborghini SC18 має допуск на звичайні дороги, але орієнтований для використання на треку.

І ще: Новий Hyundai став ще довшим: ефектні фото

Дизайн Lamborghini SC18 створений спільними зусиллями замовника суперкара і студії Centro Stile Lamborghini. Екстремальний аеродинамічний обвіс розроблений із застосуванням досвіду, отриманого інженерами Squadra Corse при будівництві гоночних машин. Так, капот з повітрозабірниками виконаний в стилі Huracan GT3 Evo, а боковини кузова і – крила Huracan Super Trofeo Evo.

У рух Lamborghini SC18 призводить 6,5-літровий атмосферний V12 від екстремального Aventador SVJ, який видає 770 кінських сил і 720 Нм крутного моменту. Поєднується мотор з семиступінчастим "роботом" ISR, програму роботи якого переписали спеціально для купе.

Lamborghini показала зібраний в єдиному екземплярі суперкар - фото 289801

Lamborghini показала зібраний в єдиному екземплярі суперкар - фото 289802

Читайте також: Головні правила підготовки машини до зими

Джерело: highmotor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5877
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1446
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології