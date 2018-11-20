Lamborghini показала зібраний в єдиному екземплярі суперкар

Спортивний підрозділ Lamborghini Squadra Corse, вперше в своїй історії розробив унікальну модель за замовленням одного з клієнтів марки.

Зібраний в єдиному екземплярі Lamborghini SC18 має допуск на звичайні дороги, але орієнтований для використання на треку.

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Дизайн Lamborghini SC18 створений спільними зусиллями замовника суперкара і студії Centro Stile Lamborghini. Екстремальний аеродинамічний обвіс розроблений із застосуванням досвіду, отриманого інженерами Squadra Corse при будівництві гоночних машин. Так, капот з повітрозабірниками виконаний в стилі Huracan GT3 Evo, а боковини кузова і – крила Huracan Super Trofeo Evo.

У рух Lamborghini SC18 призводить 6,5-літровий атмосферний V12 від екстремального Aventador SVJ, який видає 770 кінських сил і 720 Нм крутного моменту. Поєднується мотор з семиступінчастим "роботом" ISR, програму роботи якого переписали спеціально для купе.

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