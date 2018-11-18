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Новий Hyundai став ще довшим: ефектні фото

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Машини будуть випускати на спільному підприємстві Beijing Hyundai - фото 1
Машини будуть випускати на спільному підприємстві Beijing Hyundai / Hyundai

Довжина оновленого Hyundai Santa Fe тепер становить майже п'ять метрів!

Китайська прем'єра нового Hyundai Santa Fe з "двоповерховим" передком відбулася на автосалоні в Гуанчжоу.

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Колісна база авто збільшена на 100 міліметрів, а загальна довжина виросла на 160 міліметрів. Кросовер трошки не дотягли до п'яти метрів: між бамперами у нього 4930 міліметра.

Оформлення задньої частини зовсім інше. Заради пасажирів третього ряду автори відмовилися від висхідної поясної лінії: збільшили вікна в задніх стійках, додавши їм масивне хромоване обрамлення. Найцікавіша фішка на борту – це система аутентифікації водія. Відкрити двері і запустити мотора тепер можна за відбитком пальця.

Під капотом китайського Hyundai Santa Fe – дволітровий турбомотор з безпосереднім уприскуванням потужністю 245 кінських сил, який працює в парі з восьмиступінчастим "автоматом". Машини будуть випускати на спільному підприємстві Beijing Hyundai. У продаж вони надійдуть в першому кварталі 2019 року.

Новий Hyundai став ще довшим: ефектні фото - фото 289321
Новий Hyundai став ще довшим: ефектні фото
Новий Hyundai став ще довшим: ефектні фото - фото 289322
Новий Hyundai став ще довшим: ефектні фото
Новий Hyundai став ще довшим: ефектні фото - фото 289323
Новий Hyundai став ще довшим: ефектні фото

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