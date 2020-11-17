Автомобільний номер, який видали ще у 1902 році, продали майже за 5 мільйонів гривень

У британському Бірмінгемі продали один з найдорожчих номерних автомобільних знаків. За табличку з комбінацією "0 10" невідомий заплатив 128 тисяч фунтів стерлінгів, що еквівалентно майже 4,8 мільйона гривень.

Як повідомляється, у цього автомобільного номера незвичайна історія. Його зареєстрували ще в далекому 1902 році. Перший власник був десятим за списком в черзі на номерні знаки, коли їх почали видавати у Бірмінгемі. Тобто, це не просто номер, а справжній антикваріат.

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При цьому номер переходив з рук в руки як сімейна цінність. Тільки у 2017 році його продали сторонній людині через аукціон. Але недавно він знову змінив власника за вищезгадані 128 тисяч фунтів.

Втім, це не найдорожчий автомобільний номер, який був проданий у Великобританії в останні роки. У 2014 році на торгах пустили з молотка номер "25 B", за який виручили рекордні 518 тисяч. фунтів (19,2 мільйона гривень).

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