Lamborghini починає випуск медичних масок

Італійський автовиробник Automobili Lamborghini повідомив, що почне виробляти захисні маски через пандемію коронавірусу COVID-19. На потужностях заводу планують виготовляти тисячі масок і 200 захисних екранів в день.

Італійська компанія Automobili Lamborghini оголосила, що переобладнала частину своїх майстерень для пошиття хірургічних масок і захисних медичних екранів для обличчя.

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Відзначається, що засоби медичного захисту надаватимуться лікарні Сант'Орсола-Мальпігі в Болоньї, лікарі якої борються з пандемією COVID-19 у співпраці з університетом в Болоньї.

Кожен день компанія планує виробляти тисячі масок і 200 захисних екранів. Також 3D-принтери компанії будуть випускати іншу продукцію для медиків.

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