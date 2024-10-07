Цей популярний гаджет від Apple допоміг знайти викрадений Ferrari

Поліція міста Уотербері, штат Коннектикут, змогла знайти викрадений Ferrari вартістю понад півмільйона доларів. І зробила вона це завдяки парі навушників Apple AirPods, залишених власником транспортного засобу.

16 вересня поліцейське управління Уотербері (WPD) отримало повідомлення про викрадення Ferrari 812 GTS, викраденого з міста Грінвіч, штат Коннектикут, вартістю приблизно 575 000 доларів США, пише Apple Insider. Оперативна група WPD з розшуку викрадених автомобілів встановила місцеперебування автомобіля за допомогою навушників Apple AirPods, які лежали в машині під час викрадення.

Читайте також: Дивитись боляче: розсіяний водій розбив надзвичайно рідкісний Jaguar

Бездротові навушники Apple вартістю 129 доларів підтримують відстеження за допомогою додатку Find My, і саме так поліція змогла знайти викрадений італійський суперкар. AirPods можуть транслювати своє місцеперебування на iPhone, коли він перебуває поблизу.

Як повідомляє WFSB, викрадений автомобіль був знайдений біля заправки на Саут Мейн Стріт у місті Уотербері, штат Коннектикут. Коли поліція спробувала зупинити автомобіль, підозрюваний втік, але залишив свій iPhone у викраденому Ferrari.

Поліція змогла використати iPhone в автомобілі, щоб ідентифікувати водія, 22-річного Діона Шонттена, рецидивіста. 26 вересня він був знайдений за кермом викраденої Acura і був затриманий поліцією.



Поліцейські знайшли Ferrari завдяки AirPods / Фото поліції

Хоча викрадене або загублене майно зазвичай знаходять за допомогою AirTags, у цьому випадку в пригоді стали два різних продукти Apple – пара навушників AirPods та iPhone. Якби власник Ferrari не забув свої AirPods, а підозрюваний не залишив свій iPhone, поліція, можливо, не вирішила б ситуацію так швидко.

Це цікаво: Поблизу Лас-Вегаса встановили 13-метрового голого Дональда Трампа