Lamborghini анонсували перший цифровий суперкар

Дебют шикарної новинки від Lamborghini відбудеться вже сьогодні, 24 листопада. Подивіться на цю красуню!

Компанія Lamborghini опублікувала перший тизер віртуального суперкара для симулятора Gran Turismo.

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"Станьте свідком грандіозного відкриття автомобіля Vision Gran Turismo на Світовому фіналі чемпіонату FIA GT 24 листопада", – йдеться в повідомленні в соцмережі. З ролика поки складно сказати, як буде виглядати модель.

Відзначається, що Lamborghini стала останнім наразі виробником, який приєднався до автогігантів, які створили авторські суперкари для комп'ютерних трас.

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