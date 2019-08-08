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Лайма Вайкуле оцінила пісні молодих українських артистів: вердикт зірки

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Лаймі Вайкуле - 65 років - фото 1
Лаймі Вайкуле - 65 років / gettyimages

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле напередодні старту першого міжнародного фестивалю "Рандеву", який вона організовує в Одесі, вирішила ближче познайомитись з українською музикою.

Фестиваль "Рандеву" (Laima Rendezvous) вперше пройде в Одесі з 8 по 10 серпня. Лайма Вайкуле прилетіла в Україну швидше, тож на один день встигла завітати до Києва та поспілкуватись із журналістами. Зокрема, у відеоінтерв'ю виданню "СЛУХ" легендарна зірка послухала треки українських виконавців та оцінила їхній вокал.

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Дивіться, як відреагувала Лайма Вайкуле на пісні KHAYAT, Луни, Zbaraski, а також роботи гуртів Коррупция, Jinjer, Latexfauna і Stoned Jesus:

Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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