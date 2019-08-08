Лайма Вайкуле оцінила пісні молодих українських артистів: вердикт зірки

Відома латвійська співачка Лайма Вайкуле напередодні старту першого міжнародного фестивалю "Рандеву", який вона організовує в Одесі, вирішила ближче познайомитись з українською музикою.

Фестиваль "Рандеву" (Laima Rendezvous) вперше пройде в Одесі з 8 по 10 серпня. Лайма Вайкуле прилетіла в Україну швидше, тож на один день встигла завітати до Києва та поспілкуватись із журналістами. Зокрема, у відеоінтерв'ю виданню "СЛУХ" легендарна зірка послухала треки українських виконавців та оцінила їхній вокал.

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Дивіться, як відреагувала Лайма Вайкуле на пісні KHAYAT, Луни, Zbaraski, а також роботи гуртів Коррупция, Jinjer, Latexfauna і Stoned Jesus:

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