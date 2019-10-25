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Лайфхаки з медом: як зміцнити імунітет

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Мед - фото 1
Мед / vestnik

Мед часто називають корисною альтернативою цукру. Він дійсно багатий вітамінами і мінералами, які мають купу переваг для здоров'я.

Для профілактики і бадьорого стану рекомендують щодня вживати мед – достатньо по одній столовій ложці як добавка до страв або просто вприкуску з чаєм.

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Але при цьому мед може бути корисний не тільки для зміцнення імунітету, але і як додатковий засіб при лікуванні багатьох хвороб і хронічних недуг. Звичайно, за умови, що у вас немає алергії на мед.

Гречаний мед. Мед з гречки – темний, в'язкий, насичений і навіть злегка гіркуватий. Він відрізняється високим вмістом заліза, завдяки чому гречаний мед сприяє підвищенню імунітету, швидко відновлює сили, допомагає при авітамінозах і анеміях, а також лікує серце.

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Акацієвий мед. Світлий, рідкий, ніжний, смачний – з усіх сортів меду він має найменший ступінь алергенності, а тому і найдорожчий. Справжній акацієвий мед не кристалізується і завжди залишається рідким. Це просто універсальний мед, який підходить для лікування більшості захворювань. У тому числі він допомагає при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, жовчним міхуром і нирками.

Лайфхаки з медом: як зміцнити імунітет - фото 363850

Основною перевагою меду є його мікроелементний склад. Він допоможе поповнити запас корисних речовин: вуглеводів, мінералів і мікроелементів. Крім того, мед містить органічні кислоти, вітамін С і вітаміни групи В.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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