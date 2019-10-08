Як вставити нитку в голку: у мережі показали геніальний лайфхак

Користувачі інтернету згадали про крутий лайфхак, як легко вставити нитку в голку. А ви знали про такий спосіб?

John Bick на своїй сторінці в соцмережі Twitter опублікував коротке відео, яке змусило його замислитись над життям. Річ у тому, що на ролику показують, як без проблем та витрачення часу вставити нитку в голку. Для цього потрібно просто потерти голкою по нитці і витягнути один з кінців. Відео виявилося настільки пізнавальним, що користувачі почали активного обговорювати його, і за короткий час його побачили понад 94 тисячі разів. А ви знали про такий метод?

І ще: Як зробити крашанки власноруч: 25 простих ідей в одному відео

That awkward moment you realize you did it wrong your whole life. pic.twitter.com/oi8vKbMyvY — John Bick (@JohnBick4) 2 квітня 2018 р.

Читайте також: Як швидко запам'ятати будь-що: прості поради