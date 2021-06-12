Лайфхак з маскою та олівцем здивував мережу (фото)

Пандемія перетворила маски в обов'язковий аксесуар, тому в інтернету можна знайти не лише їх різноманітні варіанти, а й лайфхаки для комфорту. Однак цей спосіб важко назвати геніальним.

На платформі Reddit користувач з ніком Wonky-Drive розмістив "лайфхак" з маскою, який викликав неабияке здивування в мережі. Хоч за короткий час допис і піднявся у тренди, зібравши понад 600 коментарів, але більшість з них висміюють цей варіант.

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Як відзначив автор під фото, де ґумки від маски фіксуються олівцем на полиці, це "хороший спосіб зняти напругу з вух". А ще чудовий варіант, як позбутися волосся на шиї, а ще опинитись у центрі уваги, додали коментатори.

Звісно ж, пандемія коронавірусу не мине безслідно і так швидко, як того хочеться, тому маски ще довго будуть невіддільною частиною "гардеробу", але такі лайфхаки навряд чи себе виправдовують:

Reddit

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