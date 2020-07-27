Дуже розслаблений кіт з котячою м'ятою підкорив Reddit (відео)

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету і без особливих зусиль. Цей пухнастик, який отримав вільний доступ до котячої м'яти, також не став винятком з правил.

На платформі Reddit користувач з ніком unnaturalorder поділився епічним відео з котом, яке за лічені години піднялось у топи. Допис зібрав майже 22 тисяч балів та понад 200 коментарів, а все тому, що головний герой отримав порцію котячої м'яти і насолоджується цим моментом.

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На відео можна побачити, як перед котом розсипають м'яту, а вже за мить улюбленець потягується у ній. Як зазначили коментатори, коти б точно стали м'ятозалежними, якби мало до неї вільний доступ. Дехто зізнався, що відчуває себе дилером "котячої травки", адже пухнастики інколи роблять все, аби отримати бажане.

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