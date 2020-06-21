Аріана Гранде купила історичний каліфорнійський будинок телеведучої Еллен Дедженерес

Популярна американська співачка Аріана Гранде стала власницею унікального будинку в стилі Тюдорів в Монтесіто, Каліфорнія. Маєток обійшовся зірці у 6,75 мільйона доларів.

Як відомо, цей будинок в січні цього року купила телеведуча Еллен Дедженерес. Зірка телеекранів та її кохана Порша де Россі купили історичну будівлю, відома як Будинок Портера, за 3,6 мільйона доларів і відремонтували його. Будинок спочатку був побудований в Сурреї, Англія, в 1700-х роках, потім його розібрали і реконструювали в Каліфорнії. Його два окремих приміщення пов'язує оранжерея – скляний простір, призначений для розміщення чутливих до погоди рослин і фруктових дерев.

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У резиденції збереглося багато історичних деталей, які свідчать про його англійські корені: восьмикутна бібліотека зі старовинними стулковими вікнами, дерев'яні балки і відкриті цегляні каміни. У маєтку є дві спальні і дві повноцінні ванні кімнати, а також дві поліпшені кухні. Інші зручності включають тренажерний зал, підвал, майстерню і гараж на три машини. Територія навколо особняка не менше вражаюча: пишні сади і цегляні тераси, які підходять для трапези на свіжому повітрі.

Відзначимо, що цю покупку Аріана Гранде здійснила менш ніж через місяць після того, як вона купила новий особняк на Голлівудських пагорбах за 13,7 мільйона доларів. До цього співачка орендувала своє житло: два будинки вартістю кілька мільйонів доларів в районі Лос-Анджелеса – один в Беверлі-Хіллз, а другий в Шерман-Оукс.

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