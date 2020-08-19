Квітковий мед: калорійність і корисні властивості

Квітковий мед – ласощі, які містять величезну кількість корисних речовин у своєму складі. Його називають одним з найбільш смачних видів цього продукту.

Калорійність бджолиного меду приблизно 303 ккал на 100 грамів.

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Корисні властивості квіткового продукту:

Корисні властивості квіткового продукту дозволяють використовувати ласощі практично для будь-яких цілей. Препарат добре допомагає впоратися з висипаннями на шкірі, ранами гнійного характеру, подагрою і виразкою. При цьому він здатний в загальному тонізувати організм, допомогти в боротьбі зі стресом. Продукт гарантує спокійний і міцний сон, якщо регулярно вживати його перед сном в невеликих кількостях.

Особливими властивостями відрізняється мед з нектару волошки. В такому продукт містяться речовини, які допомагають позбавити організм від токсинів і шлаків. А от мед з нектарів квітів малини корисний по-своєму. Він допомагає організму швидко справлятися з різними простудними хворобами. Відмінна риса – чудовий відхаркувальний ефект, нерідко продукт прописують навіть лікарі при кашлі.

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