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Художник показує затишні спогади у картинах: атмосферні кадри
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Талановитий художник показує моменти з дитинства, які змушують посміхатись.
Знайомтесь, Омаріо Брунеллескі (Omario Brunelleschi) – англійсько-італійський художник, який займається різноманітними проектами, але найбільш любить створювати ностальгійні картини. Саме час дитинства є тим періодом у житті кожного, коли магія здається реальністю. Зацініть!
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Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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