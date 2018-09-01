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1 вересня Музика Привітання

Художник показує затишні спогади у картинах: атмосферні кадри

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Ностальгійні ілюстрації про дитинство - фото 1
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi

Талановитий художник показує моменти з дитинства, які змушують посміхатись.

Знайомтесь, Омаріо Брунеллескі (Omario Brunelleschi) – англійсько-італійський художник, який займається різноманітними проектами, але найбільш любить створювати ностальгійні картини. Саме час дитинства є тим періодом у житті кожного, коли магія здається реальністю. Зацініть!

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Ностальгійні ілюстрації про дитинство - фото 273502
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство - фото 273501
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство - фото 273500
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство - фото 273499
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство - фото 273498
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство - фото 273497
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство - фото 273496
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство - фото 273495
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi
Ностальгійні ілюстрації про дитинство - фото 273494
Ностальгійні ілюстрації про дитинство
Ностальгійні ілюстрації про дитинство - фото 273493
Ностальгійні ілюстрації про дитинство / Omario Brunelleschi

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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