На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Батько отримав шок, прийнявши дочку в перуці за примару: фотофакт
-
- 9
Житель Нігерії перелякався, побачивши маленьку дочку в перуці з довгого волосся. Він опублікував її фото в Twitter, користувачі якого визнали образ дійсно шокуючим.
Нігерієць був шокований, побачивши свою дочку у довгій перуці. Як зізнався чоловік, він прийняв дівчинку за злий дух і сильно злякався. У підписі до знімка батько зізнався, що дівчинка нагадала йому Амадіоху – дух грому і блискавок, яким поклоняються деякі народи в Нігерії.
І ще: Атака інопланетян? Людей злякав експеримент NASA (відео)
"Коли я побачив її у себе вдома, мало не зомлів", – написав чоловік. Його публікація набрала понад 500 тисяч ретвітів та коментарів.
Читайте також: Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом
-
20:23Маша Єфросиніна перетворилася на кралю з 90-х
-
20:12Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів
-
19:58Проста закуска з оселедця, яку точно захочеться зробити ще
-
19:50Як довго я на тебе чекала – 11, 12 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
-
19:37Батько отримав шок, прийнявши дочку в перуці за примару: фотофакт
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:22Кому особливо корисно пити березовий сік
-
19:15Королева корту: Еліна Світоліна вразила звабливим образом
-
19:00Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд
-
18:52Модель plus-size показала пишні форми у відвертому вбранні
-
18:40Microsoft випустила тестову версію браузера Edge
-
18:22У вас є буква "М" на долоні? Тоді вам дуже пощастило
-
18:16Гороскоп на 10 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Цитати для Instagram: красиві та прикольні статуси українською
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:54Які iPhone точно не варто купувати в 2019 році
-
17:39Великодній кошик 2019: ціна, скільки обійдуться продукти на Пасху
-
17:20Чотири причини спати без одягу
-
17:13Відверта MARUV показала гаряче фото з відпочинку
-
16:51Роналду розчулив зворушливим відео тренування з синочком
-
16:40Пісня Джамали увійшла в ТОП-10 британських чартів
-
16:30Порошенко – Зеленський: сильні й слабкі сторони кандидатів в одній картинці
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)
-
16:14Леся Нікітюк попередила про шахрайську схему на заправках
-
15:55Стало відомо, скільки відсотків жінок задоволені своєю зовнішністю
-
19:00Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)
-
15:37В Україні відкрили першу бетонну дорогу: фото і відео
-
14:01Коли і де дивитися дебати кандидатів: рішення Суспільного та ЦВК
-
13:05Пісні з днем народження: найкраща музика українською мовою
-
11:42Блогер зруйнував популярний міф про зарядку смартфонів
-
07:15Дощі повертаються: прогноз погоди на 9 квітня
- 08 квітня
-
22:1340 разів на рік і більше: скільки сексу має бути у вашому віці
-
19:04ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
15:05Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата
-
12:13Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
-
11:40Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019
-
07:31В Україні помітили дуже рідкісний дорогий спорткар
- 07 квітня
-
21:55Науковці розповіли про несподівану користь орального сексу для жінок
-
19:20В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія
-
17:50Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
-
14:24Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:15Шахтар – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч 7 квітня
-
10:22Нові популярні пісні: плейлист музики для гарного настрою
-
09:14Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса
- 06 квітня
-
21:22Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках
-
19:00Розквіт сексу в США: ексклюзивні фото американок з 80-х
-
15:21Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
-
11:25Популярна рок-музика: нові пісні тижня, які зарядять драйвом