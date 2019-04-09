Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Батько отримав шок, прийнявши дочку в перуці за примару: фотофакт

  • 9
Образ дочки налякав батька - фото 1
Образ дочки налякав батька / Twitter

Житель Нігерії перелякався, побачивши маленьку дочку в перуці з довгого волосся. Він опублікував її фото в Twitter, користувачі якого визнали образ дійсно шокуючим.

Нігерієць був шокований, побачивши свою дочку у довгій перуці. Як зізнався чоловік, він прийняв дівчинку за злий дух і сильно злякався. У підписі до знімка батько зізнався, що дівчинка нагадала йому Амадіоху – дух грому і блискавок, яким поклоняються деякі народи в Нігерії.

І ще: Атака інопланетян? Людей злякав експеримент NASA (відео)

"Коли я побачив її у себе вдома, мало не зомлів", – написав чоловік. Його публікація набрала понад 500 тисяч ретвітів та коментарів.

Читайте також: Вгадаєте? Приголомшливі фото звичайних речей крупним планом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
  • 07 квітня, 17:50
  • 755
ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
  • Вчора, 19:04
  • 1319
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1380518
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл