Батько отримав шок, прийнявши дочку в перуці за примару: фотофакт

Житель Нігерії перелякався, побачивши маленьку дочку в перуці з довгого волосся. Він опублікував її фото в Twitter, користувачі якого визнали образ дійсно шокуючим.

Нігерієць був шокований, побачивши свою дочку у довгій перуці. Як зізнався чоловік, він прийняв дівчинку за злий дух і сильно злякався. У підписі до знімка батько зізнався, що дівчинка нагадала йому Амадіоху – дух грому і блискавок, яким поклоняються деякі народи в Нігерії.

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"Коли я побачив її у себе вдома, мало не зомлів", – написав чоловік. Його публікація набрала понад 500 тисяч ретвітів та коментарів.

Dear girlfriends and wives, pls hang ur wigs where the kids can't reach....



I nearly collapsed last night in my own house.....I thought it was Amardiorha pic.twitter.com/NNXOhuDkPg — Ashola Ilie (@adex0057) 5 квітня 2019 р.

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