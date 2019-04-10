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Американець з собакою у "сумці" здивував Twitter: відео

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Хлопець з собакою у мішку підкорює мережу - фото 1
Хлопець з собакою у мішку підкорює мережу

У мережі набуває популярності відео, на якому хлопець намагався провезти у метро собаку, щоправда, тварина була у дивній "сумці", в яку зовсім не влазила. Пса у мішку замовляли?

Мешканець Нью-Йорка разом зі своїм домашнім улюбленцем немаленьких розмірів вирішив проїхатись у місцевому метро, але не розрахував з розмірами сумки. Відтак, хлопець, тримав на собі пухнастого собаку у крихітній торбі, з якої визирали лапи та мордочка. Звісно ж, кондуктор не впустив його до вагона, але зовсім не через те, що ви могли подумати.

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"Став свідком того, як цей чоловік сперечався з кондуктором метро через собаку, яку хотів провезти у вагоні. Працівник сказав, що мішок не підходив тварині за розміром, тому не пустив його до вагона", – зазначив автор відео, який і поділився ним в соцмережі Twitter. За короткий час допис зібрав понад 1,2 млн переглядів.


Варто пояснити, що у метро Нью-Йорка існують реальні правила, згідно з якими тварин можна перевозити тільки у клітках, сумках чи баулах. Тому випадок з "собакою у мішку" доволі не рідкість, адже американці усіляко намагаються схитрувати, щоб обійти контролерів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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