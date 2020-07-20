Квартира не для високих: це фото ванни здивувало мережу

Часто орендодавці не надто переймаються дизайном та побутовими проблемами орендарів, але ця квартира у Вашингтоні здивувала своєю ванною кімнатою. Здається, з таким хоч раз у житті стикались всі високі люди.

На платформі Reddit користувач з ніком cosinetangentini поділився епічним фото з ванної в одній із квартир у столиці США, яке стрімко піднялось у тренди. За лічені години допис зібрав понад 36 тисяч балів та майже 2 тисячі коментарів.

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"Квартири у DC вдають, що це нормально (для людини зростом у 170 см)", – відзначив автор під фото, яке доволі красномовне, адже навряд чи чоловікові комфортно приймати душ, який дістає лише до його плечей. Тим часом коментатори жартують, що для нижчої людини такий душ може ще й допомогти прополоскати горло.

reddit

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